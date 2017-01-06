У Китайській гробниці знайшли тушковану яловичину віком 2000 років

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Посудину з частково збереженими древніми залишками тушкованого м’яса знайшли в гробниці китайського вельможі, похованого близько 2 000 років тому, в період Воюючих держав.

Посудина з Яншао в провінції Хенань, подібна до тієї, в якій була знайдена 2000-річна тушкована яловичина. Фото: Wikimedia Commons

Могила знаходиться в провінції Хенань, недалеко від міста Сіньян (у минулому територія держави Чу). Китайська влада тримає місцезнаходження гробниці в таємниці з міркувань безпеки.

Залишки містять волові кістки, м’ясо та інші інгредієнти, хоча в повідомленнях в Інтернеті про них не йдеться. Наявність кісток спонукало археологів зробити висновок, що це був суп або рагу з яловичини.

У короткій статті про знахідку на веб-сайті Global Times Китаю йдеться, що разом з померлими в могилу часто клали їх улюблені продукти, щоб вони могли побенкетувати в загробному житті.

У статті також згадуються інші подібні знахідки, що відносяться до глибокої давнини, у тому числі:

• Горщик із супом з кореня лотоса періоду династії Хань (206 р. до н. е .. –220 р. н. е..) в провінції Хунань в гробниці «Мавандуй».

• Пельмені з гробниці періоду династії Тан (618 р.–907 р. н. е..) в Турфан Синьцзянского регіону.

• Близько 26 літрів давніх спиртних напоїв у місті Сіань в провінції Шеньсі.