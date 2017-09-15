У Китаї 10-ти річну дівчинку зарахували в інститут

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Мешканка китайського міста Шанцю Чжан Івень, якій виповнилося лише 10 років, була зарахована на перший курс місцевого технологічного інституту. При цьому дівчинка ніколи не ходила в державну школу, а її навчанням весь час займалися батьки.



В ході вступних іспитів Чжан набрала 353 бали, що забезпечило їй місце у Вузі. Юну абітурієнтку прийняли на факультет інформатики та електронної інженерії.

Вперше Чжан Івень спробувала вступити до університету ще в минулому році, проте тоді вона набрала всього 173 бали. Батько вундеркінда керує одним із навчальних центрів міста, проте вважав за краще навчати доньку вдома. Сім’я Чжан сподівається, що в майбутньому вона зможе продовжити свою освіту в іншому ВНЗ, щоб отримати науковий ступінь.