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У Китаї створили робочу версію безпаливного двигуна

в Технології 22.12.2016 6 пер.

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Китайські вчені заявили, що створили робочу версію безпаливного двигуна EmDrive, чий принцип дії досі залишається невідомим. Апарат випробували на борту космічної лабораторії «Тяньгун-2» і тепер збираються використовувати на орбітальних супутниках.

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На прес-конференції, яка пройшла в Пекіні, дослідники з Китайської академії космічних технологій підтвердили, що уряд КНР з 2010 року фінансує дослідження двигуна, який нібито порушує закон збереження імпульсу. За словами вчених, їм вдалося побудувати кілька версій пристрою для випробувань в невагомості. Результати експериментів, в яких враховувався вплив різних факторів, підтвердили, що EmDrive дійсно створює невелику тягу.

Стаття вчених НАСА, яка раніше підтвердила, що двигун працює, була опублікована 17 листопада. У ній повідомляється, що EmDrive здатний розвинути тягу в 1,2 мілліньютона на кіловат.

Двигун EmDrive являє собою пристрій з магнетрона, що генерує мікрохвилі, і резонатора, що накопичує енергію коливань. Зовні агрегат нагадує покладене на бік відро. Така конструкція дозволяє, за словами інженерів, перетворювати випромінювання в тягу. Силова установка на основі EmDrive дозволила б досягти краю Сонячної системи не за кілька десятиліть, а за кілька місяців.

 
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