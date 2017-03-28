У Китаї виявили черепи невідомих науці викопних предків людини

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Китайські археологи під час розкопок в районі міста Сюйчан (центральна провінція Хенань) виявили черепа представників раніше не відомого науці виду людей. Як повідомило агентство Сіньхуа, вік знахідки становить від 105 тис. до 125 тис. років.



За словами фахівців, виявлені черепи мають принципові відмінності від відомих науці. В той же час вони володіють деякими характеристиками, притаманними неандертальцям, а також доісторичній людині, що жив у районі Центрального і Північного Китаю десятки тисяч років тому, рештки якого вченим довелося вивчити раніше.

«Два черепи, виявлені нами, належать представникам зовсім іншого, нового виду», — розповів в інтерв’ю журналістам археолог Чи Чжаньян з Інституту культурної спадщини та археології Хенань. Він підготував детальну доповідь про унікальну знахідку, згідно з яким склепіння черепа, а також скронева кістка видають приналежність до певної проміжної ланки між синантропами ( 460-230 тис. тому) і першими Homo sapiens (близько 40 тис. років тому став єдиним представником сімейства гомінід).

«Дані черепи належали до двох доісторичних гомінідів, які жили в проміжку між синантропами і сучасною людиною, — пояснив Чи Чжаньян. — Дуже ймовірно, що це були прямі предки сучасних китайців».

Археолог зазначив, що науковці аналізують ДНК викопних знахідок. «Вперше в Східній Азії виявлені рештки, яким притаманні характеристики неандертальця», — підкреслив він. До теперішнього моменту сформована міжнародна група фахівців, у тому числі з представників Китайської академії наук, Вашингтонського університету, які за допомогою сучасних технологій займаються детальним вивченням і аналізом цих черепів і, цілком можливо, найближчим часом зроблять нові важливі відкриття.