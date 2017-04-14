У Китаї випробують комбінований гіперзвукової двигун

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Інженери з Пекіна обіцяють до кінця 2017 року випробувати прототип комбінованого гіперзвукового двигуна для літальних апаратів та ракет-носіїв нового типу, а не пізніше 2025 року провести «польові» льотні випробування. Розробка отримала назву TRRE (Turbo-aided Rocket-augmented Ram/scramjet Engine, турбований ракетно доповнений прямоточний повітряно-реактивний/гіперзвуковий прямоточний повітряно-реактивний двигун).



За очікуванням розробників, з новим двигуном літак зможе розганятися до десяти з половиною тисяч кілометрів на годину. Якщо розроблюваний пристрій пройде випробування, він стане першим двигуном такого типу, реалізованим на практиці.

Aviation Week повідомляє, що в TRRE в єдиній оболонці розміщені відразу три двигуна різного типу: турбореактивний, ракетний і прямоточний повітряно-реактивний, які активуються на різних етапах. Для розгону в TRRE застосовується турбореактивний суб-двигун, після цього включається прямоточна повітряно-реактивна щабель, а при досягненні надзвукової швидкості прямоточному двигуну починає сприяти ракетний двигун. При досягненні швидкості близької до шестистам кілометрів на годину ракетний двигун відключиться, а прямоточний повітряно-реактивний двигун повинен перейде в гіперзвуковий режим.