У Китаї з’явиться перше в світі «місто-ліс»

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Влітку 2016 року Китай заявив про намір стати новою екоцивілізацією. Згідно доповіді Програми ООН по навколишньому середовищу (ЮНЕП), до 2020 року чверть площі країни повинна бути покрита лісами.

В документі під назвою «Зелене золото: стратегія і дії екологічної цивілізації Китаю» фахівці наголосили: за останні 30 років посиленого розвитку країна домоглася економічного зростання, перейшла до поступового підвищення рівнів доходу і життя, однак навколишнє середовище і здоров’я людей залишилися на якийсь час без уваги.



І тепер настав час це виправити. Китай заявив про початок будівництва екоміста в міському окрузі Лючжоу (провінція Гуансі на півдні країни). Проектує «місто-ліс» знаменитий архітектор Стефано Боері, чиї так звані лісові хмарочоси вже прикрашають італійський Мілан та швейцарської Лозанни.

В основі концепції «зелених» будинків лежить екологічність: дерева забезпечують циркуляцію чистого повітря всередині будинків. Однак проект Форест-сіті – щось більш грандіозне: ціле місто-оазис в країні, яка є однією з перших у світі за рівнем забрудненості повітря.

Передбачається, що екомісто вмістить в себе 30 тисяч жителів. По інфраструктурі воно нічим не буде відрізнятися від звичайного міста: в ньому будуть житлові будинки, офісні будівлі, готелі, лікарні, школи – словом, все як і скрізь. Проте всі будівлі будуть використовувати геотермальну енергію, а на дахах будинків будуть встановлені сонячні панелі. А зелені насадження з’являться не лише у звичних парках і скверах, а й прямо на фасадах будівель.



За задумом Боері, у Форест-сіті буде близько 40 тисяч дерев та майже мільйон інших рослин більш ніж ста різних видів. Щорічно така кількість зелені буде поглинати приблизно 10 тисяч тонн вуглекислого газу і 57 тонн забруднюючих речовин. При цьому кількість кисню, яке має виробляти екомісто, оцінюється в 900 тонн.

Площа екоміста складе 175 гектарів, а з Лючжоу його буде з’єднувати швидкісна залізнична лінія для електромобілів. Основне завдання екоміста – зниження середньої температури повітря та поліпшення його якості, а також створення середовища проживання для різних тварин і підтримання біорізноманіття в регіоні.

Завершення проекту заплановано на 2020 рік, відзначається в прес-релізі.



Додамо, що боротьба за «зелене золото» йде не тільки в Китаї. Так, японські фахівці розробили технологію для озеленення пустель, а Еквадор в 2015 році побив світовий рекорд по відновленню лісів.