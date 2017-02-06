У космосі знайдено стародавні об’єкти, які здатні поглинути Всесвіт (відео)

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Вчені NASA виявили п’ять віддалених древніх космічних об’єктів – блазарів, які можуть поглинути Всесвіт.

Вік кожного блазара становить близько 14 мільярдів років. Небезпечні об’єкти настільки великі, що маса лише двох з них може перевищувати масу Сонця в мільярд разів.

Дані космічні об’єкти нагадують чорну діру в центрі галактики, яка притягує величезну кількість речовин. Коли до блазару наближається якийсь об’єкт, то він розігрівається під тиском і починає випромінювати яскраве випромінювання.

Відкриття стародавніх блазарів може означати те, що формування чорних дір і всесвітів почалося набагато раніше, ніж вважалося раніше.