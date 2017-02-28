У крові драконів з острова Комодо знайдена заміна антибіотиків

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Після десятиліть активного використання антибіотиків людство зіткнулося з несподіваною проблемою: бактерії можуть формувати стійкість до дії цих препаратів. Гени стійкості можуть поширюватися як вертикально, від материнської клітини до дочірньої, так і горизонтально, від однієї клітини до сусідніх, передаючись в тому числі і між різними видами мікробів. Особливу загрозу представляють мультирезистентні штами, які «накопичили» нечутливість до широкого спектру антибіотиків.

Вчені та медики всього світу активно працюють над різними рішеннями проблеми резистентних бактерій – від введення нових протоколів застосування антибіотиків у лікуванні і до створення альтернативних засобів боротьби з бактеріями. У цій роботі несподівана допомога може прийти з боку… комодських варанів (Varanus komodoensis), найбільших сучасних ящірок.

У статті, опублікованій журналом Proteome Research, професор Університету Джорджа Мейсона Барні Бішоп (Barney Bishop) і його колеги повідомляють, що у крові цих тварин вдається виділити цілий спектр антимікробних пептидів, які мають хороші перспективи практичного використання. Відомо, що слина комодських варанів виключно багата мікрофлорою, яка допомагає їм у полюванні, викликаючи інфікування і загибель жертви навіть після несмертельного укусу. Однак ця мікробіота небезпечна і для самих ящерів, тому їх кров, – пишуть Бішоп і його співавтори, – особливо багата пептидами, що стримують активність бактерій.

Антимікробні пептиди відомі у багатьох живих організмів, в тому числі і в людини, але у «драконів» їх особливо багато: вченим вдалося виділити 47 таких молекул. Ці протеїни містять надлишок негативно заряджених амінокислот, які дозволяють їм зв’язуватися з клітинною стінкою і мембранами бактерій, створюючи пори, які порушують цілісність і гомеостаз клітини і призводять до її загибелі. Заряд таких молекул і дозволив вченим ізолювати їх за допомогою гідрогелю з позитивно заряджених полімерів.

Підтвердивши їх протимікробну дію і встановивши амінокислотний склад, вчені синтезували кілька найбільш ефективних пептидів. Їх випробували на мультирезистентній синьогнійній паличці Pseudomona aeruginosa, а також стафілококах MRSA, які викликають одні з найбільш важко виліковних інфекцій. З восьми отриманих вченими пептидів сім показали приголомшливу ефективність, повністю знищивши бактеріальні колонії.