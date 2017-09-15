У крові людини виявлено невідомі організми

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Вчені Стенфордського університету з’ясували, що більшість мікробів, які складають мікрофлору людини, невідомі науці. Про це повідомляє видання ScienceAlert.



Дослідники проаналізували фрагменти ДНК, які містилися в 1351 зразках крові, взятій у 188 пацієнтів. Біологи прослідковували, тобто прочитали нуклеотидні послідовності методом дробовика, при якому молекулярні ланцюжки розбиваються на окремі клонуючі частини. Структура цілого фрагмента (контіга) визначається комп’ютерною програмою на основі безлічі окремих прочитань (ридів).

Всього було секвеновано 7190 контігів, більше половини яких (3761) не мали схожості з даними, що зберігаються в базі даних послідовностями бактеріальної ДНК. Вчені визначили, що фрагменти належать мікроорганізмам з невідомих таксонів — груп живих істот, які об’єднують схожі види або таксони більш нижніх рангів.

Раніше стало відомо, що 99% мікробів, що живуть в людському тілі, невідомі науці.