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У лісах Амазонки виявлено невідоме плем’я індіанців-пустельників

в Людина 27.12.2016 3 пер.

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Бразильський фотограф Рікардо Стукерт зумів отримати знімки амазонського племені, яке уникає контактів з зовнішнім світом.

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Фотографії були зроблені в бразильському штаті Акрі на кордоні з Перу, отримати їх дозволив випадок. Вертоліт, в якому знаходився Рікардо Стукерт, змінив курс через зливи і опинився над територією, де живуть індіанці. (Перейдіть за посиланням)

Фото опубліковано Ricardo Stuckert (@ricardostuckert) Грудень 22 2016 о 5:03 PST

За оцінками вчених, це плем’я нараховує близько 300 осіб. Вони займаються полюванням і рибальством, вирощують банани, батат і арахіс. Назва племені вченим не відомо.

«Вони ніколи не вступали в контакт з ким-небудь, ми не маємо уявлення про мову, на якій вони говорять. На щастя, ми цього не знаємо. Коли ми дізнаємося, що у них почнуться проблеми», — зазначив фахівець в області корінних народів Бразилії Хосе Карлос Мейреллес.

«Їм відомо про існування нашого світу, але вони знають про нього дуже мало», — додав Мейреллес.

У 2014 році одне з таких племен вступило в контакт з цивілізацією. Його представники розповіли Мейреллесу, що вважали вертольоти чимось чарівним, величезним птахом, і не підозрювали, що всередині знаходяться люди.

У Бразилії проживає близько 80 неконтактних груп, їх існування з кожним роком все більше загрожує наркомафія, протизаконна вирубка лісів і видобуток корисних копалин.

 
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