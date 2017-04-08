У Лондоні почали працювати маршрутки «без водія» (відео)

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У столиці Великобританії почалося публічне тестування Harry — самокерованих автомобілів, названих так по імені англійського годинникаря Джона Харрісона. Автономний шаттл, що вміщує до 4 пасажирів, курсує уздовж Північного Грінвіча, біля стадіону «O2 Арена».



Автобус без водія є переробленою моделлю «ультрапода» (Ultra Pod), який вже розвозить пасажирів з лондонського аеропорту Хітроу. «Капсула» їде порівняно повільно зі швидкістю до 16 кілометрів на годину, що дозволяє мінімізувати ризик виникнення ДТП.

Крім того, в кабіні завжди знаходиться людина-оператор, який в разі надзвичайної ситуації може взяти керування на себе. Завдяки камерам і лазерам Harry здатні «бачити» перешкоди, які зустрічаються на шляху і об’їжджати їх, не покладаючись на GPS та інші системи навігації.

Як зазначає Engadget, за кожні вісім годин поїздки шатли збирають 4 терабайта даних, необхідних для аналізу дорожньої обстановки. Пізніше ця інформація може використовуватися в інших проектах, пов’язаних з самохідним транспортом.

Дослідницький проект GATEway Project фінансує уряд Великобританії. Вартість ініціативи оцінюється в 8 мільйонів фунтів стерлінгів.