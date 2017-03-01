У Марокко знайшли рештки тварини віком 480 мільйонів років

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На території Марокко археологи виявили скам’янілі рештки найдавнішої істоти, що мешкала 480 мільйонів років тому. Як вважають вчені, їм вдалося виявити новий вид прадавнього молюска, близького до загального предка всіх сучасних м’якотілих.



За попередніми даними, на його тілі були волоски-шипи, а на голові розташовувалося схоже на ніготь рогове утворення. Передбачається, що тварина використовувало його для того, щоб відскрібати і подрібнювати їжу.

Розміри знайдених рештків складають 12 сантиметрів. На думку дослідників, Calvapilosa kroegeri нагадує сучасних молюсків, таких як равлики, устриці, кальмари і восьминоги.

Раніше південноафриканські палеонтологи заявили, що у тераспідів еучамберсії (предків ссавців), які жили 260 млн. років тому, була здатність виділяти отруту. Вони цього навчилися за 100 млн. років до того, як на Землі з’явилася перша змія. Звідси випливає важливий висновок: цей предок ссавців став виділяти отруту раніше, ніж плазуни.