У Мозамбіку 5-ти метровий крокодил вбив футболіста

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Трагедією завершилася пробіжка вздовж річки Замбезі для гравця аматорської команди з Мозамбіку «Атлетіко Мінейро та Тітці» Естевао Альберто Жіно. На футболіста напав п’ятиметровий крокодил, який убив спортсмена-аматора і потягнув його у воду.



Жіно здійснював пробіжку в компанії двох друзів, але в якийсь момент відстав і занадто близько наблизився до води, звідки і здійснила свій фатальний стрибок величезна рептилія. Товариші футболіста почули крики потерпілого, але нічим не змогли допомогти, повідомляє 101 Great Goals. Вони побоялися втрутитися, так як довжина крокодила становила 5 метрів.

На сторінці футбольного клубу у Facebook друзі висловили слова співчуття.«Ми глибоко сумуємо за нашим братом, другом, якому було всього 19 років. Його чекало велике майбутнє, але він втратив життя на березі річки Замбезі».