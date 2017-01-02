У мозку людини знайшли «дух різдва»

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Вчені з Університету Копенгагена на чолі з Брайаном Хеддоком (Brian Haddok) знайшли в головному мозку центр, що відповідає за здатність радіти новорічній метушні, святам та подарункам. Для того щоб виявити його вони скористалися магнітно-резонансною томографією.

Цій процедурі вони піддали 20 добровольців, яким показували різні зображення, в тому числі і пов’язані з Новим роком та Різдвом, наприклад, вбрані ялинки, сяючі гірлянди, загорнуті подарунки і апетитні страви.

Дослідники стежили за зміною активності головного мозку, звертаючи особливу увагу на те, чи змінюється вона при розгляданні «святкових» картинок. Всіх учасників також попросили розповісти про те, чи існують в їх сім’ях новорічні традиції і звичаї.

Виявилося, що у тих, хто любив святкувати Різдво і Новий рік, при розгляданні тематичних картинок в головному мозку активувалися відразу кілька областей головного мозку. Вони були пов’язані з розпізнаванням емоцій і релігійністю.

Правда, вчені не готові стверджувати, що саме викликає активацію певних зон головного мозку – цілком ймовірно, що виявлені зміни були пов’язані просто з підвищеною концентрацією червоного кольору на «новорічних» картинках. Дослідники обіцяли все з’ясувати детальніше (свої результати вони опублікували в кінці 2015 року), але поки нових статей від них не надходило.