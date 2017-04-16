У мозку знайшли «центр чесності»

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Швейцарські та американські нейрофізіологи відкрили особливу зону кори мозку, стимуляція якої змушує людину вести себе чесніше, ніж вона звикла, говориться в журналі PNAS.



«Що цікаво, наше дослідження показало, що стимуляція мозку зменшувала бажання зшахраювати тільки серед тих добровольців, у свідомості яких існував моральний конфлікт між їх діями і принципами. Ті люди, які не відчували подібних моральних мук, ніяк не реагували на стимуляцію і максимізували свої бариші», — розповідає Крістіан Рафф (Christian Ruff) з університету Цюріха (Швейцарія).

Рафф і його колеги вже кілька років намагаються зрозуміти, які ділянки кори і глибинних шарів мозку людини відповідають за різні форми соціальної або асоціальної поведінки. Приміром, у 2013 році вони з’ясували, що певна ділянка в префронтальній корі мозку є своєрідним «центром послуху», стимуляція якого змушує людину підкорятися соціальним нормам.

У новій роботі вчені запропонували добровольцям зіграти в азартну гру, винайдену спеціально для перевірки чесності. Її учасники кидали звичайний гральний кубик десять разів і говорили експериментаторам, які цифри їм випали. У цей же самий час на моніторі виводилася виграшна комбінація з трьох цифр, при випаданні будь-яких вчені виплачували по дев’ять франків гравцеві.

Ні вчені, ні інші учасники експерименту не могли бачити, які комбінації вдавалося вибити, що залишало величезний простір для шахрайства. Відповідно, нечесні гравці могли безбоязно повідомляти про те, що їм майже завжди випадали виграшні варіанти, а вчені робили вигляд, що нічого не помічають.

Насправді, факт шахрайства встановити було не складно – при чесній грі число вірних відповідей завжди наближалося до п’яти згідно із законами статистики. Якщо цей показник відхилявся у бік великих чисел, це завжди означало, що гравець шахраює.

Спостерігаючи за активністю декількох таких «шахраїв» і чесних гравців, вчені виявили, що у верхньої і правої частини префронтальної кори (DLPFC) є особлива зона, яка включалася в той момент, коли людина приймала рішення діяти чесно. Відкривши її, команда Раффа вирішила перевірити, що станеться, якщо стимулювати її за допомогою електричного струму або ж, навпаки, придушити її активність.

Як показав цей експеримент, добровольці ставали набагато чеснішими після стимуляції цієї ділянки – в середньому, вони починали говорити про 5-6 вдалих кидках кубика, а не про 7-8, як це відбувалося до початку «терапії». Щоправда, це не стосувалося найзакореніліших «шахраїв», що вчені пов’язують з тим, що такі гравці не вважали шахрайство чимось ганебним.

Що цікаво, зворотна стимуляція не збільшила бажання обдурити, що команда Раффа пов’язує з тим, що рівень шахрайства і так був дуже високим, і йому фактично не було куди рости. Крім того, пригнічення активності мозку за допомогою електричного струму працює не так передбачувано і стабільно, як стимуляція, що могло зменшувати силу такого впливу.

Як сподіваються вчені, подальший розвиток цієї технології може допомогти в реабілітації злочинців і зниження рівня корупції – за поточними оцінками ООН, на частку хабарів і різних форм хабарництва припадає близько 5% від світового ВВП, або близько трильйона доларів США.

З іншого боку, як зазначає Мішель Марешал (Michel Marechal), колега Раффа по університету, подібні висновки можуть бути зустрінуті в багнети психологами, так як наявність «зони чесності та різний рівень її активності в головах добровольців говорить про те, що схильність до скоєння злочинів залежить здебільшого від біологічних факторів. Це, в свою чергу, ставить під сумніви всі сучасні уявлення про свободу волі і те, якою мірою людина відповідає за свої вчинки.