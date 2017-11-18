У найближчі десятиліття хвороба Паркінсона може стати пандемією

Хвороба Паркінсона може прийняти характер пандемії в найближчі десятиліття, так як випадки захворюваності зростуть більш ніж в 2 рази всього за 25 років, попереджають вчені з Університету Рочестера. За словами медиків, в даний час це найбільш поширений неврологічний розлад після деменції, поширеність якого зростає з кожним роком. Згідно з цифрами, на сьогоднішній день в світі налічується близько 6,9 мільйона пацієнтів з хворобою Паркінсона, і до 2040 року ця кількість зросте до 14,2 мільйона.

Експерти вважають, що люди з хворобою Паркінсона повинні вживати заходів і протестувати на вулицях, щоб підвищити обізнаність про дану недугу в надії на те, що, в кінцевому підсумку, лікарі знайдуть ефективні ліки. Дослідники припускають, що масові протести можуть допомогти в пришвидшенні лікуванні хвороби Паркінсона, як це сталося з ВІЛ.

Вчені відзначають, що в майбутньому зростання захворюваності хворобою Паркінсона перевищить число випадків хвороби Альцгеймера. «Пандемія зазвичай характерна для інфекційних захворювань, таких як вірус Зіку, грип, ВІЛ, – говорить професор Рей Дорсі. – Тим не менш, неврологічні розлади в даний час є головною причиною інвалідності в усьому світі, і одним з таких розладів, поширеність якого зростає найшвидшими темпами, є хвороба Паркінсона».