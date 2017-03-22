У NASA розповіли про проблеми сексу в космосі

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Загрузка... Загрузка...

Напередодні колонізації Марса, яка, на думку багатьох вчених, повинна відбутися в найближчі десятиліття, людей хвилює питання про можливість сексу і розмноження на Червоній планеті і у космічному кораблі.

Фахівці NASA вважають, що космонавтам буде проблематично віддаватися любовним утіхам.

Вчені говорять, що, перебуваючи в невагомості, варто враховувати закон віддачі, діючий при нульовій гравітації. На практиці це означає, що учасники статевого акту будуть не стикатися, а відлітати один від одного, адже їх тіла будуть здійснювати поступальні рухи, спрямовані в різні сторони.

«Враховуйте також, що виверження в умовах невагомості відбувається зі швидкістю 18 кілометрів на годину», — зазначили представники NASA.

Крім того, зачати дитину, принаймні, здорову, в космосі навряд чи вдасться. Вся справа в тому, що космічне випромінювання згубно позначається на виробленні сперматозоїдів. При цьому, навіть якщо зачаття на борту корабля станеться, ембріон, швидше за все помре.

Раніше співробітники Космічного агентства відправляли на МКС мишей. Незабаром з’ясувалося, що у деяких з них в результаті перебування в космосі припинилася овуляція. Самки гризунів втратили репродуктивні здатності.