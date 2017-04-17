У NASA розповіли про проблеми створення корабля для польоту на Марс

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Аудитори НАСА рекомендують агентству відкласти час запуску корабля Orion в його перших двох місіях через технічні і фінансові проблеми», які перешкоджають запуску корабля до Місяця в жовтні або листопаді 2018 року, повідомляє портал SpaceNews.



«Відправка Orion в космос не пізніше листопада 2018 року буде дуже важкою технічною задачею для НАСА. Ми сумніваємося в тому, що інженери НАСА вдасться вирішити всі технічні проблеми і перевірити роботу всіх програмних і апаратних компонентів програми для того, щоб укластися в термін до передбачуваної дати першого польоту Orion в рамках місії EM-1», — цитує видання звіт інспекторів НАСА.

Багаторазовий космічний корабель Orion розробляється сьогодні в США в якості основного інструменту для повернення астронавтів у космос після згортання програми «Шаттл» у 2011 році. Головна задача, яку повинен реалізувати Orion – повторний візит США на поверхню Місяця, а також політ на Марс.

Другою половиною цих планів є важка ракета-носій SLS, яка повинна вивести Orion в перший космічний політ в жовтні-листопаді 2018 року, коли новий корабель НАСА, у відповідності з планами космічного агентства, відправиться у політ навколо Місяця. Поки у НАСА не вирішили, чи буде в цей момент присутній екіпаж на борту капсули, однак у лютому цього року представники агентства заявляли, що така можливість не виключається.

Всі ці плани, ймовірно, НАСА доведеться відкласти – звіт, підготовлений Полом Мартіном (Paul Martin), головним інспектором НАСА, говорить про те, що Orion не буде готовий до польоту до осені 2018 року по цілому ряду фінансових і технічних причин.

Частина з них, як розповідає SpaceNews, не є провиною НАСА – наприклад, в лютому цього року будівлі агентства в Луїзіані, де повинна відбуватися збірка ракети SLS, були сильно пошкоджені буревієм. Їх ремонт займе близько двох-трьох місяців, що зрушує час запуску SLS на аналогічний строк.

Додаткові проблеми додає ідея відправити екіпаж на борту Orion в політ навколо Місяця в ході його першої подорожі в космос, що вимагає тривалих досліджень і внесення модифікацій у конструкцію човника. Зокрема, для реалізації такого задуму буде потрібно установка нового двигуна на Orion, який поки що не пройшов всі стадії тестування і розробки.

Крім того, офіс головного інспектора порекомендував НАСА приступити до розробки детальної стратегії польоту на Марс, яка поки що перебуває в зародковому і дуже схематичному стані. Такі плани, як вважає Мартін і його підлеглі, необхідні для того, щоб коректно сфокусувати ресурси і фінансові можливості агентства на реалізації цієї задачі і уникнути затримок або невиправданих витрат.