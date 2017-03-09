У НАСА запропонували прокласти тунель до Марса

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Голова Відділення планетних наук НАСА Джима Ґрін запропонував створити магнітний тунель, який би дозволив захистити Марс від небезпечного космічного випромінювання і сприяв тераформуванню (створення сприятливого для життя клімату) планети.



Планетолог пропонує створити між Сонцем і Марсом магнітний щит. Останній представляв би собою величезний електричний диполь, який генерує магнітне поле, достатнє для захисту Червоної планети від потоків заряджених космічних частинок. Структура силового поля передбачає, що Марс виявився б всередині тунелю, сформованого силовими лініями захисного поля. Щит повинен встати в положення L1 — в точці Лагранжа на прямій, що з’єднує Марс і Сонце. Магнітне поле, згідно Ґріна, з плином часу сприяє формуванню атмосфери на Марсі — в давнину близько 90 відсотків її було винесене в космос сонячною радіацією.

Судячи за розрахунками вченого, вже через кілька років після появи захисного поля атмосферний тиск на Марсі може досягти половини від такого на Землі. Це відбудеться через парниковий ефект, в результаті якого почнуть танути полярні шапки і, ймовірно, за кілька сотень мільйонів років розтане сьома частина океанів планети. Ідея вченого, на його думку, може бути реалізована вже до 2050 року.