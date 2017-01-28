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У небі над Китаєм з’явилося небесне місто (відео+фото)

в Відео 28.01.2017 475 пер.

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Незвичайний феномен з’явився над китайським містом Юеян 15 січня 2017 року. Юеян розташований на північному березі озера Дунтін і безліч очевидців стали свідками появи в небі небесного міста.

Дивні хмари утворювали обриси повітряних замків і, що цікаво дві хмари були схожі між собою і мали однакові обриси. Потім хмари трансформувалися і стало видно силуети висотних будівель на яких можна було розгледіти навіть балкони на стінах.

Цю фантастичну картину посилювало те, що Сонце освітлювало повітряні будинку так само, як і звичайні будівлі розташовані недалеко від води.

 
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