У небі над Польщею відобразили рідкісне полярне сяйво (фото)

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Полярні сяйва рідко з’являються над Польщею. Тим не менш, 21 березня в небі можна було побачити зелені вогні в нічному небі. Сяйво відображене в Західно-Поморському воєводстві.



Незвичайне явище, особливо в Поморському і Західнопоморському воєводствах Польщі, можливо, з’явиться і сьогодні, адже Земля продовжує перебувати під впливом високошвидкісного сонячного вітру.

Північне сяйво у Польщі є рідкісною подією. Найчастіше вогні в нічному небі в наслідок геомагнітних бур з’являються в небі на висоті близько 100 кілометрів над поверхнею Землі в районі Скандинавії, Норвегії, Ісландії, Канади.