У небі над штатом Небраска спостерігали об’єкт у формі «діаманта» (фото)

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Дивне напівпрозоре і ніби енергетичне утворення сфотографувала близько 5 години вечора 19 березня 2017 року мешканка Лінкольна, другого за величиною міста в американському штаті Небраска.



Жінка, радіючи теплому весняному дню, вирушила на заміську прогулянку. Вона почала знімати яскраво-блакитне небо і дерева на узліссі, коли помітила краєм ока незвичайний рух. Серед голих гілок дерев летіла яскрава сфера, оточена прозорим блакитним ореолом.



НЛО піднялося до верхівок дерев, швидко перетнуло по діагоналі небо в південному напрямку, зупинилося на хвилину, а потім на великій швидкості полетіло вгору. Причому весь цей час сфера рухалася абсолютно беззвучно.



«Це було дивно красиво! Я дивилася, не відриваючись. Але я поняття не маю, що я бачила», — повідомила місцева мешканка у Всесвітню мережу НЛО (MUFON).

Жінка додала, що кілька фотографій, які були зроблені нею на мобільний телефон, зовсім не передають те, що вона насправді бачила.