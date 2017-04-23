У Німеччині розробляють безпілотні поїзда (фото)

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Фахівці з Німецького центру авіації та космонавтики представили концепт вантажного поїзда, який зможе їздити без машиніста.



Склад NGT CARGO буде складатися з вагонів, які будуть обладнані власними електродвигунами, акумуляторами і сенсорами. Вони зможуть рухатися самостійно без використання маневрового локомотива і автоматично зчіплюватися один з одним. Таким чином, на думку розробників, компанія зможе заощадити багато часу на формування і розформування складу. Зараз близько 30% усіх витрат на перевезення йде якраз на об’єднання і роз’єднання вагонів.



Потяг NGT CARGO зможе пересуватися зі швидкістю 400 км/год за новим вдосконаленим шляхах і зі швидкістю 200 км/год по існуючим.



Німецькі фахівці вважають, що такі потяги будуть особливо затребувані для перевезення вантажів між Європою та Азією. NGT CARGO можуть стати альтернативою контейнеровозам.

Крім того, автори проекту припускають можливість об’єднання вантажних вагонів з пасажирськими для найбільш ефективного використання шляхів.