У Німеччині успішно випробували підводну систему акумулювання енергії

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Загрузка... Загрузка...

Збереження отриманої енергії для подальшого використання — дуже перспективна галузь для розвитку електроенергетики. Одним з найпростіших способів є запасання енергії за допомогою закачування в резервуар, розташований вище турбіни електрогенератора, звичайної води. Рідина закачується під час піків низького енергоспоживання і викачується при зростанні потреб в електриці. Але нещодавно експерти з Інституту вітряної енергетики та енергетичних систем Фраунгофера модифікували цю технологію і успішно завершили серію випробувань.



У розробці німецьких вчених резервуари, що становлять сфери діаметром 30 метрів, знаходяться не на поверхні води, а опускаються на дно водойми разом з турбінами електрогенератора. Надлишки енергії в системі використовуються на відкачування води зі сфери, а ось в моменти заповнення сфери відбувається накопичення енергії, яку отримують від обертання турбіни електрогенератора. Така сфера при зануренні на глибину 700 метрів з турбіною потужністю 5 МВт може акумулювати до енергії до 20 МВт/год. Процес повного заповнення резервуара займає близько 4 годин.



Схематичне зображення принципу акумулювання енергії



Тестовий зразок сфери

Нова технологія зможе відмінно доповнити вже наявні вітряні ферми, розташовані у відкритому морі. В ході серії випробувань вчені виготовили мініатюрну копію ємності діаметром 3 метри з турбіною на борту і помістили її на глибину 100 метрів до води Констанцського озера, яке має й іншу назву — Боденське озеро. В ході експерименту технологія довела свою спроможність, і отримані дані будуть використані надалі при розробці повномасштабного проекту підводної електростанції. Хоч розробка і знаходиться лише на ранньому етапі, вона вже привернула увагу інвесторів з енергетичного сектора, а Міністерство економіки та технологій Німеччини навіть фінансово підтримало старт досліджень.