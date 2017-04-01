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У Німеччині запустили найбільше штучне сонце (фото)

в Технології 01.04.2017 65 пер.

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Німецькі фахівці з Німецького центру авіації та космонавтики запустили найбільше в світі штучне сонце. Установку планується використовувати в експериментах з отримання водневого палива.


Проект отримав назву Synlight. Установка розташована в 30 км на захід від Кельна. Вона має потужність 350 кВт і складається з 149 ламп, спрямованих в одну точку. Інтенсивність створюваного Synlight випромінювання в 10 тис. разів перевищує інтенсивність сонячного випромінювання біля земної поверхні. Установка дозволяє домогтися збільшення температури в певній точці до 3500 градусів Цельсія.


В даний час Synlight споживає велику кількість енергії. За чотири години роботи установки витрачається стільки ж енергії, скільки одна сім’я з чотирьох осіб витрачає за рік. У майбутньому вчені планують використовувати для виробництва водню сонячне світло.



 
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