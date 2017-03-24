У Норвегії хочуть побудувати перший у світі судноплавний тунель (фото)

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Норвезьке море Стадхавет вважається одним з найбільш небезпечних в цій області. Ще вікінги воліли обходити це місце стороною або тягнути свої човни по суші, лише б не перетинати небезпечні води. Море Стадхавет штормить не менше 100 днів у році, і безліч судів, а також їх команди наражаються на величезну небезпеку. Ідея будівництва першого в світі судноплавного тунелю, який дозволяв би уникнути попадання в це море, народилася ще в 70-х роках минулого століття, але лише зараз досягнутий той технологічний рівень, який дозволяє це зробити.



Тунель отримав назву Stad Ship Tunnel, і він дасть можливість здійснювати безпечний прохід через море Стадхавет 70-120 судам щодня. Для початку розробки проекту залучили архітектурну компанію Snohetta, художники і дизайнери створили початковий план проекту і кілька малюнків, які демонструють, як буде виглядати Stad Ship Tunnel.







З північної частини вхід в тунель буде знаходитися поблизу міста Сельє, а південний буде розташовуватися біля містечка Молде. В області південного входу буде перекинутий міст, з якого усі бажаючі зможуть побачити суду, входять або виходять з тунелю.



На представленій карті тунель позначено жовтою лінією. Пунктирні лінії позначають небезпечні і відносно безпечні маршрути, які суду долають зараз

Парламент Норвегії вже виділив суму в мільярд норвезьких крон (близько 118 мільйонів доларів) на початок будівництва цієї споруди, а загальний бюджет проекту, за підрахунками експертів, складе 2,3 мільярда норвезьких крон (близько 272 мільйонів доларів). Але якщо автори проекту вкладуться в намічені терміни, то зовсім скоро Норвегія отримає велику архітектурну пам’ятку.

За словами керівника будівництва Тер’є Андріссена: «Розроблений нами проект тунелю Stad Ship Tunnel не виглядатиме як грубе втручання людини в природу. Він буде мати максимально естетичні форми і гармонійно вписуватися в навколишній ландшафт. Ми очікуємо, що будівництво почнеться вже в 2019 році».