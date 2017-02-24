У Норвегії створили робота-змію для підводних робіт (відео)

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Роботи над норвезьким роботом Eelume AS, який в минулому році вразив громадськість своїм незвичайним зовнішнім виглядом, нарешті завершено. Гнучка робо-змія призначена для підводних ремонтно-дослідних робіт, і може проводити на дні океану весь час, не піднімаючись на поверхню.

Норвезька компанія Norwegian underwater robotics розробила незвичайного підводного робота Eelume AS, що нагадує довгу змію, складену з металевих циліндрів. По суті, дизайн нового апарату і справді був натхненний реальними зміями, оскільки це один з найбільш простих і зручних способів реалізувати модель впевненого руху в рідинних середовищах. У рух робота приводить ряд двигунів, а саме його тіло обладнане ще і камерами, за допомогою яких дослідники можуть здійснювати спостереження.

Вперше Eelume продемонстрував свої здібності в минулому році, коли прототип робота дуже ефектно звивався в тестовому резервуарі. Сьогоднішній прототип вже проходить випробування в цій океанічній воді, PREZIOSO Linjebygg Subsea Test Center, що в Тронхеймс-фіорді. З лицьовою частиною, освітленої яскравими ліхтарями, з гнучким тілом і бічними камерами, Eelume AS і справді нагадує футуристичний підводний човен.

На відміну від змії, робот має модульну структуру. Це дозволяє користувачам підключати до фронтальної частини різні інструменти, додавати або прибирати двигуни, камери, секції і прилади. Таким чином, власники робота зможуть перенастроювати його для різних функцій. Сам робот може «жити» прямо в спеціальній док-станції на дні моря, звідки він у будь-який момент може виплисти на проведення завдання або просто ремонту підводної інфраструктури — трубопроводу, нафтових вишок і т. д., не піклуючись про те, яка погода зараз на поверхні океану.