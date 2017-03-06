У Норвегії знайшли іграшковий корабель вікінгів (відео+фото)

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Норвезькі археологи виявили в покинутому колодязі тисячолітній іграшковий човен. Колодязь стояв на березі в центральній частині сучасної Норвегії. З невідомої причини він був засипаний.

Можливо, колодязь просто висох, або став небезпечним для людей. Під час розкопок влітку 2016 року вчені несподівано знайшли майстерно вирізьблений іграшковий дерев’яний човен, що нагадує корабель вікінгів. У центрі іграшки знаходиться отвір, у який, можливо, встановлювалася щогла.

За словами дослідників, скандинавські іграшки є досить рідкісними знахідками. Схожий іграшковий корабель був знайдений в центрі Тронхейма в 1900 році.

Місцеве господарство, можливо, не було найбагатшим в цій місцевості, однак, мабуть жилося тут непогано, якщо у людей був час на виготовлення таких іграшок, вважають норвезькі вчені.

Знахідка була зроблена при проведенні археологічних робіт, що передували будівництво в цьому місці авіабази, де будуть розташовуватися нові закуплені норвезьким урядом F-35. До кінця польового сезону в 2016 році археологи досліджували ділянку площею близько 120 тис. кв. м. Це наймасштабніші роботи, проведені фахівцями Норвезького університету науки і технологій.

Розкопки проводилися в комуні Ерланн, розташованої недалеко від гирла Тронхеймс-фіорду. Землі тут можна було використовувати для сільського господарства. Крім того, це місце було обрано вдало для ведення торгівлі.

Розкопки свідчать, що в цьому районі працювало сім ферм в різний період часу з 500 р. по 1000 рр. н.е. Крім іграшки археологи знайшли фрагменти посуду і відходи, в яких виявили кістки тварин.