У Нью-Йоркську бухту заплив кит

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Поліцейські, які патрулюють Нью-Йоркську бухту, розмістили фотографії кита, якого помітили в протоці Іст-Рівер.

Знімки несподіваного гостя розмістили в записі поліцейського управління Нью-Йорка в «Твіттері» вранці в суботу, коли місто готувалося зустрічати Новий рік феєрверками.

Кіт плавав уздовж узбережжя Манхеттена. Вивчивши фотографії, поліцейські прийшли до висновку, що «турист» належав до виду горбатих китів.

Один такий горбач був помічений в Іст-Рівер в минулому місяці.

Берегова охорона зазвичай повідомляє моряків, коли в завантажені водні шляхи припливають кити. Це дозволяє киту бути китом і запобігти зіткненню.

Минулого місяця в річці Гудзон спостерігали китів як мінімум тричі. Неясно, чи це були окремі особини або одна і та ж тварина.

17 листопада 2016 року кит зробив круїз по поромному маршруту Стейтен-Айленд.