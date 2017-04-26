У озеленених районах менше злочинців

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Більше зелені, менше злочинців — до такого висновку прийшли американські вчені. І хоча механізм впливу зелених насаджень на криміногенну обстановку незрозумілий, зв’язок між кількістю рослин і психолого-соціальним здоров’ям суспільства очевидний.



Помічено, що в районах, де багато парків і скверів, люди відчувають себе в більшій безпеці. Більш того, міське озеленення зменшує ризик депресії, хвороб серця і судин, вандалізму, грабежів і безробіття. Чому так відбувається? Можливо, на доглянутих зелених вулицях і в дворах з клумбами і газонами зростає соціальна відповідальність на тлі приросту соціального капіталу.

Об’єктом дослідження стало місто Флінт. Вчені співвіднесли час, дату, місце і рівень реалізації програми озеленення GCLB C&G з часом, місцем і видом порушень правопорядку з 2005 по 2014 рр .. У результаті була складена криміногенна карта Флінта. «Гарячі» точки, де рівень злочинності був високим, концентрувалися на північному сході і північному заході міста. Низьким рівнем порушень правопорядку характеризувалися центр та окраїни Флінта.

У районах з низьким рівнем злочинності темпи озеленення були високими. Там, де криміногенна обстановка була плачевною, зелених насаджень було менше.

Це перше дослідження, яке демонструє просторово-часовий зв’язок між озелененням і злочинністю. Дані можуть бути корисні для реабілітації населення міст, які втратили основні містоутворюючі підприємства. У Флінті, наприклад, закрився великий автоконцерн, що скоротило кількість мешканців у 2 рази, а кількість робочих місць — на 41 %.