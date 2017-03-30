У Південно-Китайському морі масово гинуть корали

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Вчені попереджають про ще один випадок масової загибелі коралів, викликаної підвищенням температури моря. За даними фахівців, 40 % коралів в районі атола Донг-Ша в Південно-Китайському морі зникли. Нічого подібного не було помічено в регіоні як мінімум 40 років.



Співробітник Океанографічного інституту Вудс-Хоул в Массачусетсі Анн Коен пояснює, що феномен Ель-Ніньо 2015/2016 був руйнівним для коралів по всьому світу, в тому числі для рифу в районі атола Донг-Ша. Там корали знебарвилися і загинули. Температура води підвищилася в регіоні в середньому на 2 градуси — це не так багато, щоб здатне погубити корали, однак феномен Ель-Ніньо додатково «підігрів» середовище, і сумарне перевищення склало близько 6 шести градусів. Таке пережити вже складно.

Спостереження за цією областю дозволило вченим зробити висновок, що швидкість, з якою корали гинуть, не дозволить зупинити процес, якщо не будуть вжиті найрішучіші заходи по охолодженню температури Землі і води.