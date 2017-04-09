У Плутона виявили фотохімічний смог (фото)

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Серпанок навколо Плутона відмінно видно на знімку, обробленому командою місії «Нові горизонти».



Щоб зробити серпанок навколо небесного тіла більш помітним на знімках, вчені об’єднали і змінили кілька зображень. Серед використаних фотографій — 4 чорно-білих кадри і 2 кольорових з роздільною здатністю 1 км на піксель.

Як вважають вчені, серпанок навколо Плутона утворився в результаті взаємодії оксидів азоту і вуглеводнів і являє собою так званий фотохімічний смог.











Вуглеводні осідають на мікрочастинки, а потім розсіюються сонячним світлом. Серпанок розтягується на висоту 200 км над екс-планетою Сонячної системи.

Апарат закінчив передавати на Землю інформацію про зближення з карликовою планетою в жовтні 2016 року. Фотосесія, яку станція провела для планети 14 липня 2015 року з відстані близько 2 млн км, отримала промовисту назву «Прощай, Плутон». Відразу після підльоту «Нові горизонти» продовжив свій шлях згідно з вказівками земної команди.