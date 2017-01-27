У пожежників у Дубаї з’являться реактивні ранці

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Цивільна оборона Дубая (DCD) представила моторні водні засоби пересування (гідроцикли) і реактивні ранці (джетпаки), що дозволяють піднятися над водою, які пожежники міста-емірату тепер будуть використовувати для гасіння пожеж.

Про запуск нової інноваційної системи пожежної безпеки швидкого реагування було оголошено напередодні, система отримала назву Dolphin (Дельфін).

Відео, на якому показано, як саме будуть використовуватися ці засоби, з’явилося в офіційному акаунті DCD в соціальній мережі Instagram.

Гідроцикли дозволять пожежним скоротити час прибуття на місце пожежі у разі завантаженості автодоріг. Плаваючі пожежні станції будуть призначені для гасіння пожеж на береговій лінії. За допомогою реактивних ранців пожежники зможуть піднятися над водою і гасити пожежі зверху.

Деталі функціонування нової системи Були оприлюднені на виставці Intersec 2017 в Дубаї.

Відео опубліковано ?????? ?????? ??? (@dcd997) 23 Січ 2017 о 9:37 PST