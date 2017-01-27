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У пожежників у Дубаї з’являться реактивні ранці

в Технології 27.01.2017 26 пер.

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Цивільна оборона Дубая (DCD) представила моторні водні засоби пересування (гідроцикли) і реактивні ранці (джетпаки), що дозволяють піднятися над водою, які пожежники міста-емірату тепер будуть використовувати для гасіння пожеж.

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Про запуск нової інноваційної системи пожежної безпеки швидкого реагування було оголошено напередодні, система отримала назву Dolphin (Дельфін).

Відео, на якому показано, як саме будуть використовуватися ці засоби, з’явилося в офіційному акаунті DCD в соціальній мережі Instagram.

Гідроцикли дозволять пожежним скоротити час прибуття на місце пожежі у разі завантаженості автодоріг. Плаваючі пожежні станції будуть призначені для гасіння пожеж на береговій лінії. За допомогою реактивних ранців пожежники зможуть піднятися над водою і гасити пожежі зверху.

Деталі функціонування нової системи Були оприлюднені на виставці Intersec 2017 в Дубаї.

Відео опубліковано ?????? ?????? ??? (@dcd997) 23 Січ 2017 о 9:37 PST

 
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