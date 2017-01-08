У Польщі від морозів загинули 10 осіб

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Десять людей загинули в Польщі за останні дві доби в результаті сильного похолодання. Влада побоюється, що число жертв заморозків може зрости.

«Семеро людей померли в п’ятницю, цей день приніс найбільшу кількість смертей з початку зими. Ще три жертви були виявлені напередодні», — цитує агентство Франс Прес заяву представника Державного центру безпеки Польщі.

Синоптики прогнозують, що в суботу, 7 січня, температура в ряді регіонів країни опуститься до мінус 14 градусів. Поліція закликає мешканців надавати допомогу людям, які схильні до ризику переохолодження, особливо безхатчинкам.