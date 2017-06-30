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У Польщі знайшли фігурку рептилоїда якій 7000 років

в Фото 30.06.2017 7 пер.

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У Польщі недалеко від міста Козин, розташованого на південному сході країни, була виявлена фігурка гуманоїда, голова якого має характерні риси змієподібної істоти, яких прийнято називати «рептилоїдами». Археологи встановили, що вік цієї фігурки 7000 років.

В Польше нашли фигурку рептилоида которой 7000 лет
Статуетка досягає в довжину 7 сантиметрів і виліплена з глини. Фігурку знайшла група археологів, коли досліджувала зоране поле. Статуетка має пошкодження, але загальний контур проглядається досить добре.

В Польше нашли фигурку рептилоида которой 7000 лет

В Польше нашли фигурку рептилоида которой 7000 лет

В Польше нашли фигурку рептилоида которой 7000 лет

Археологи, звичайно ж стверджують, що фігурка зображує людину, але досить поглянути на неї, що б побачити, що це явно не людина. Ця фігурка є найдавнішою статуєю, знайденою на території сучасної Польщі.

 
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