У Польщі знайшли фігурку рептилоїда якій 7000 років

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Загрузка... Загрузка...

У Польщі недалеко від міста Козин, розташованого на південному сході країни, була виявлена фігурка гуманоїда, голова якого має характерні риси змієподібної істоти, яких прийнято називати «рептилоїдами». Археологи встановили, що вік цієї фігурки 7000 років.



Статуетка досягає в довжину 7 сантиметрів і виліплена з глини. Фігурку знайшла група археологів, коли досліджувала зоране поле. Статуетка має пошкодження, але загальний контур проглядається досить добре.

Археологи, звичайно ж стверджують, що фігурка зображує людину, але досить поглянути на неї, що б побачити, що це явно не людина. Ця фігурка є найдавнішою статуєю, знайденою на території сучасної Польщі.