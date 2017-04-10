У Римі знайшли акведук якому 2300 років (відео+фото)

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При прокладанні нової гілки метро в Римі будівельниками було виявлено акведук, побудований близько 2,3 тис. років тому.



Знахідка була зроблена в кінці 2016 року, однак публіці про неї не повідомляли до сьогоднішнього моменту. За словами дослідників, виявлена 32-метрова секція є частиною найдавнішого римського акведука Aqua Appia, датованого 312 р. до н. е.

Стіни водопроводу досягали у висоту 2 метрів. Вони були викладені з однакових блоків в п’ять рядів. Водопровід був знайдений на глибині 17-18 метрів під площею Piazza Celimontana на південний-схід від Колізею.



Під час робіт були також знайдені поховання X ст. до н. е. і фундаменти будівель XIX століття. Під час дослідження водопроводу вчені з’ясували, що в I ст. до н. е. вода з нього не поставлялася, його використовували як каналізаційну трубу.

Акведук частково розібраний. Його планують відтворити на новому місці для демонстрації публіці.