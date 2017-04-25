У серці людини знайдений вбудований «дефібрилятор»

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Імунні клітини, що живуть у серці людини і ссавців, можуть проводити струм і вміють виробляти електричні імпульси, допомагаючи серцю при появі збоїв у його роботі м’язів.



«Коли ми вперше виміряли напругу і побачили, що макрофаги ритмічно заряджаються і розряджаються, тільки тоді я зрозумів, що ці клітини не ізолюють серцевий м’яз від навколишнього середовища, а навпаки, допомагають йому проводити струм. Тепер нам потрібно продумати, як запалення в серці впливають на роботу цих клітин і те, як вони проводять струм», — заявив Маттіас Нарендорф (Matthias Nahrendorf) з Гарвардського університету (США).

Серце людини і тварин є унікальним органом, чиї клітини можуть одночасно спонтанно виробляти електричні імпульси і скорочуватися, не вимагаючи для цього постійного потоку «команд» зі спинного чи головного мозку. Імпульси струму виробляють так звані «клітини-водії», а кардіоміоцити, м’язові клітини, використовують їх для того, щоб скорочуватися чи розслаблятися в потрібні моменти часу.

Більшість клітин серця з’єднано одна з одним особливими білковими «проводами», так званими щілинними контактами, які допомагають їм синхронізувати свою роботу і правильно перекачувати кров через передсердя і шлуночки. Порушення в роботі «клітин-водіїв» і цих контактів, як правило, ведуть до розвитку серцевої недостатності та інших серйозних проблем зі здоров’ям.

Нарендорф і його колеги випадково виявили, що у передачі цих сигналів беруть участь не тільки самі м’язи серця, але й імунні клітини-макрофаги. Як розповідає біолог, макрофаги зазвичай присутні в запалених або заражених тканинах тіла, проте в серці вони чомусь живуть постійно.

Намагаючись зрозуміти, що вони там роблять, вчені виростили декількох мишей, в чиїх серцях макрофаги відсутні, і перевірили, як їх серце буде вести себе під навантаженням. Результати цього експерименти були несподіваними – робота серця не покращилася, а погіршилася. Серцебиття сповільнилося, а на електрокардіограмі вчені зафіксували серйозні порушення.





Так художник представив собі процедуру «перезапуску» м’язів серця імунними клітинами

Такий результат змусив команду Нарендорфа уважно вивчити, як були розподілені макрофаги в серці нормальних мишей. Виявилося, що велика частина імунних клітин перебувала на перегородках між шлуночками і передсердями, де знаходяться точки, звідки електричні імпульси, що виробляються «клітинами-водіями», поширюються по його м’язам.

Звернувшись за допомогою до електрофізіологів, Нарендорф вивчив електричні властивості цих макрофагів і виявив, що вони виробляли струм і могли виступати в якості додаткових «проводів», що з’єднують кардіоміоцити за допомогою своїх власних щілинних контактів. Таким чином, вони допомагають серцевому м’язі скорочуватися, навіть якщо частина її клітин втратила контакт з «центром» при різних порушеннях в роботі серця.

Відкриття такої несподіваної функції макрофагів в серці, як зазначає Нарендорф, змусило його команду задуматися, чи можуть ці клітини бути замішані у розвитку хвороб серця, пов’язаних з порушенням його електропровідності. Відповідно, пригнічуючи або стимулюючи макрофагів, можна змусити серце «полагодити себе», не вдаючись до хірургічного втручання.