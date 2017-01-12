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У Східному Сибіру морози досягають майже -50

в Земля 12.01.2017 9 пер.

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На початку січня на півдні Східного Сибіру спостерігалася тепла погода, яка змінилася морозами.

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Над територією регіону встановився зимовий антициклональний тип погоди, з яким і пов’язана низька температура повітря. Антициклон потужністю 1040 гПа займає велику територію — від Таймиру на півночі до південних районів Іркутської області. У найближчі дні антициклон буде поширюватися на схід, посилюючись над територією Якутії. Поле підвищеного атмосферного тиску збережеться над регіоном до 14 січня.

Температура повітря останні три дні у більшості районів становить нижче 30 градусів морозу, в північних районах опускаючись до -46 градусів.

Низька температура повітря в окремих районах супроводжується морозними туманами.


Холодна погода збережеться на півдні Східного Сибіру до кінця тижня.

 
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