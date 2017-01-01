У Швейцарії в церкві знайшли секретне приміщення з черепами

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В маленькому швейцарському містечку Озері, розташованому в долині річки Рони, відомому до цього часу тільки як курортне містечко, під час розкопок в старій романській церкви було виявлено секретне приміщення.

Церква була побудована в містечку ще в період раннього християнства, в 6 столітті, на місці стародавньої римської споруди. Церква кілька разів піддавалася перебудові, і здобула свій остаточний вигляд у 1494 році.

Нещодавня реставрація виявила в храмі, при розбиранні підлог, потайне приміщення, наповнене черепами. Під людськими рештками різних часів археологи також виявили 26 унікальних статуй, датованих періодом з 13-го по 16-й століття. Серед статуй виявилася приголомшливої краси «П’єта» (скульптурна група, що зображує горе діви Марії над тілом Христа) і приголомшлива фреска «Танець смерті», що супроводжується написом: «Ви те, чим були ми. І ви будете тим, чим ми стали».

Приміщення, наповнене рештками, в середні століття називалися костницами, вони часто влаштовувалися при храмах після масових епідемій, голоду чи війни. Однак ніхто не знає, чому костниця в швейцарському містечку зберігалася в суворій таємниці, і чому вона настільки похмуро і розкішно прикрашена.

Деякі черепи дійсно зберегли сліди поранень, але не всі вчені вважають, що, можливо, це рештки жертв битви 1796 року. Знахідка пожвавила інтерес істориків до маловідомого містечка – вони досліджують залишки середньовічних будівель.