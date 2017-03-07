У США будуть виготовляти шини з харчових відходів

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Фахівці з Університету штату Огайо запропонували використовувати для виробництва автомобільних шин харчові відходи, зокрема, шкірку томатів та яєчну шкаралупу. Нова технологія дозволить замінити використання вуглеводнів при виготовленні гуми для шин, які використовувалися протягом понад століття.



Випробування нового матеріалу показали, що він відповідає промисловим стандартам. Як відзначають вчені, застосування такого матеріалу не тільки допоможе відмовитися від залежності від нафти, але і зменшить кількість відходів, що викидаються.

Згідно з даними USDA, американці споживають щороку близько 100 млрд яєць. Половина з цієї кількості використовується при виробництві різних продуктів. Заводи змушені викидати шкаралупу, яка не руйнується.

Томати є другими за популярністю овочами в США. Американці споживають 13 млн тонн томатів щорічно. Більшість з них так чи інакше обробляється на виробництві. Томати, як правило, вирощуються з товстою шкіркою для того, щоб їх можна було транспортувати на великі відстані. Зазвичай у виробництві використовується м’якоть томатів, а шкірка викидається.