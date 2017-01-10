У США буря повалила знамениту гігантську секвою

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У США в каліфорнійському парку великих дерев Calaveras під час сильної бурі звалилася гігантська секвоя, в якій в 1880 році був зроблений величезний тунель.

Помічник паркової служби Джоан Олдей повідомила, що дерево вже перебувало в поганому стані.

«Воно ледь трималося, листя зберігалася лише на одній її гілляці», — розповіла вона. Точний вік дерева не повідомляється, проте в парку відзначили, що вік схожих секвой в цьому парку сягає 1,2 тис. років. Діаметр дерева біля основи становив майже 10 м.

Відзначається, що тунель в стовбурі був прорубаний для того, щоб обзавестися власною пам’яткою, аналогічної гігантському дереву в національному парку Йосеміті. В результаті секвойя придбала світову популярність — через тунель в стовбурі можна було проїхати на возі, а пізніше — на легковому автомобілі. Однак, через прорубаний тунель дерево стало сохнути.