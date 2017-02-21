У США надрукують «робокопа» на 3D-принтері

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Проект Trapezium, заснований студентами Університету Дьюка, збирає гроші на запуск виробництва невеликого робота-поліцейського. Він повинен позбавити дорожню поліцію від необхідності особисто спілкуватися з порушниками в умовах дорожнього трафіку.

Творці проекту зазначають, що дорожні поліцейські час від часу піддаються нападам в ході звичайної перевірки водіїв, що порушили правила дорожнього руху. Щоб виключити цю та інші небезпеки, проект Trapezium розробляє компактного бота по імені Sentinel («Вартовий»), який зможе служити посередником між порушником і поліцейськими.

Невелике шасі, керований з патрульної машини, що несе на собі екран і систему двостороннього відеозв’язку: під’їхавши до автомобіля, робот за допомогою телескопічної штанги висуває екран на висоту очей водія і забезпечує поліцейським можливість спілкування. Ця система, як запевняють творці, дозволить в майбутньому не тільки перевіряти документи, але і виконувати більш складні процедури – наприклад, брати аналізи на алкоголь. Відповідно, поліцейським для перевірки порушника взагалі не знадобиться виходити з машини.

Особливо відзначено, що творці «Trapezium» не збираються постачати його зброєю ні зараз, ні коли-небудь в подальшому. Компоненти бота-поліцейського передбачається роздрукувати на 3D-принтері, що здешевить його виробництво. Крім того, відомо, що конструкція Sentinel має модульну основу: це дозволить оперативно пристосовувати його під різні потреби.



Творці проекту розраховують зібрати за допомогою системи краудфаундинга невелику суму 7 500 доларів – вона потрібна їм для виготовлення демонстраційного прототипу.