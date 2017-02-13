У США помічений помаранчевий крокодил

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Помаранчевий крокодил був помічений у ставку міста Ханахан в Північній Кароліні (США). Рептилія змусила городян замислитися над питанням: альбінос це або просто тварина, покрита сухою глиною?

Другий варіант був популярний серед користувачів «Фейсбуку», які з ентузіазмом коментували пост про крокодила з яскравим забарвленням. Це тим більше ймовірно, що околиці міста Ханахан рясніють глиною.

Найбільш дотепні висували ще більш неймовірні гіпотези.

«Тримаю парі, він використав занадто багато автозасмаги», — написав один з коментаторів.

Крокодила помітили і в перший раз сфотографували у вівторок. Вже до вечора четверга помаранчеве забарвлення рептилії почало тьмяніти.

Кент Влайет, фахівець з біології із Флоридського університету, не вірить, що колір тварини — результат генетичної аномалії. «Не сумніваюся, що тварина десь забруднилася, — говорить учений. — Він кольору іржі».

Альбіноси або крокодили з лейкизмом — повністю білі. Інші кольори, наприклад, червонувато-оранжевий, можливі, але зазвичай представлені у вигляді плям. Інше тіло крокодила має звичайне забарвлення.

З часом пофарбована шкіра крокодила повернеться до звичайного кольору, якщо тварина не повернеться до місця, де забарвилося в помаранчевий.

А якщо фарба все-таки не буде сходити, крокодил просто скине шкіру, запевнив Влайет.