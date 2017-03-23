У США поширюється смертельна грибкова інфекція

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У США почала поширюватися внутрішньолікарняна інфекція, що викликається грибком Candida auris. Смертність від неї досягає 60 відсотків, для боротьби з нею не існує препаратів. Про це повідомляє New Scientist.



Згідно з даними Центрів з контролю і профілактики захворювань (CDC) Міністерства охорони здоров’я США, грибкова інфекція вразила 53 людини, більшість із них проживають в штаті Нью-Йорк. У трьох інших штатах, де зафіксовані захворювання, виявлено 27 здорових носіїв Candida auris.

Локальне ураження грибком призводить до виникнення кровоточивої рани і призводить до повного припинення функціонування пов’язаного з нею органу.

Головними жертвами Candida auris стають люди з ослабленим імунітетом, зокрема хворі на цукровий діабет, які перебувають на діалізі або зазнали трансплантації органів. Грибок практично не небезпечний для здорової людини, проте він може стати його носієм. Як правило, Candida auris поширюється в медичних установах при контакті хворої людини зі здоровою.

Вперше Candida auris був виявлений в 2009 році в Японії. З тих пір його виявляли в Канаді, Колумбії, Німеччини, Індії, Ізраїлі, Кенії, Кувейті, Норвегії, Пакистану, Іспанії, ПАР, Південної Кореї, Великобританії і Венесуелі.

У період з травня 2013-го по серпень 2016 року були зареєстровані перші 13 випадків ураження грибковою інфекцією в США. З тих пір, за даними CDC, захворюваність підскочила в три рази.

Вчені відзначають, що у грибків і людей багато загальних метаболічних шляхів, внаслідок чого токсичні для перших сполуки виявляються небезпечними і для других. Це ускладнює розробку протигрибкових препаратів, що дозволяють боротися з Candida auris. Над створенням ліків в даний час працюють у Великобританії, Швеції та Японії.