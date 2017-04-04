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У США створено прототип безпілотного вантажного літака (фото)

в Технології 04.04.2017 16 пер.

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Команда розробників з Каліфорнії планує влітку цього року, провести випробування створеної ними моделі безпілотного літака. У випробуваннях буде використана зменшена модель завдовжки 9 метрів, а повноцінну версію планують запустити у виробництво вже в 2020 році.


За задумом розробників, літак зможе перевозити вантажі вагою до 90 тонн. За розрахунками, використання безпілотного літака, скоротить витрати на перевезення на 50%.

В США создан прототип грузового беспилотного самолета
За розмірами він буде порівнянний з Boeing 777 і буде злітати з поверхні води. Необхідність зльоту з водної поверхні пов’язана з тим, що видача дозволів на польоти безпілотних літальних апаратів над густонаселеними районами, може викликати труднощі з їх отриманням.

В США создан прототип грузового беспилотного самолета
Під час випробувань, протопит літака проведе в повітрі 30 годин і перевезе вантаж вагою 300 кілограмів з Лос-Анджелеса на Гаваї.

 
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