У США створили 3D-принтер для друку піци

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Компанія BeeHex зі штату Огайо збирається зайнятися випуском 3D-принтерів, які здатні друкувати піцу. Для цього вони вже знайшли інвесторів, які виділили їм 1 мільйон доларів для початку виробництва пристроїв. Принтер називається Chef 3D і вміє робити піци за індивідуальним замовленням клієнта з певним візерунком або малюнком. Крім цього, апарат враховує побажання щодо складу виробу, тому може приготувати піцу без глютену.

Стартап планує зацікавити своєю розробкою великі мережі піцерій, тому глава BeeHex налаштований цілком оптимістично. За його словами, багато власників кафе і ресторанів хочуть запропонувати клієнтам персоналізовану їжу, але не хочуть займатися дорогим навчанням співробітників, так і сама їжа, виготовлена на замовлення, часто обходиться замовникові істотно дорожче звичайної.

Принтер Chef 3D допоможе скоротити виробничі витрати і зменшити вартість навчання персоналу, адже виробництво «друкованої» їжі буде відбуватися майже повністю в автоматичному режимі.

Судячи з усього, початок продажів незвичайного принтера не за горами, але точної дати представники компанії не називають.