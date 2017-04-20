У США з каналізації виліз крокодил (відео)

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Двометровий крокодил виліз з каналізації біля початкової школи Marie Riviere в американському місті Бактаун, штат Луїзіана. Алігатор сильно налякав місцевих жителів. Їм довелося неабияк попотіти, щоб зловити агресивного хижака.

На щастя, в той день, коли алігатор з’явився посеред вулиці, учні місцевої школи знаходилися на весняних канікулах. Як би те ні було, дорослі теж не очікували появи небезпечної тварини поруч з житловими будинками. Їм довелося проявити кмітливість, щоб знешкодити алігатора.