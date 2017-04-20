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У США з каналізації виліз крокодил (відео)

в Відео 20.04.2017 3 пер.

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Двометровий крокодил виліз з каналізації біля початкової школи Marie Riviere в американському місті Бактаун, штат Луїзіана. Алігатор сильно налякав місцевих жителів. Їм довелося неабияк попотіти, щоб зловити агресивного хижака.

На щастя, в той день, коли алігатор з’явився посеред вулиці, учні місцевої школи знаходилися на весняних канікулах. Як би те ні було, дорослі теж не очікували появи небезпечної тварини поруч з житловими будинками. Їм довелося проявити кмітливість, щоб знешкодити алігатора.


На пащу крокодила накинули ласо, після чого рептилію затягли в кузов позашляховика і відвезли в ліс. Жителі Бактауна пов’язують появу алігатора на вулиці зі зливами, які заливають Луїзіану цієї весни.

 
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