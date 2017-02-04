У стародавніх індіанців Пуебло були глибокі пізнання в геометрії

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Професор Шеррі Тауерс з Університету штату Арізона, дослідивши храм Сонця в національному парку Меса Верде в Колорадо, прийшла до висновку, що індіанці пуебло, які створили цю споруду, мали непогані знання в галузі геометрії.

Вчений з’ясувала, що храм був побудований у відповідності з принципами золотого прямокутника, правильного трикутника, прямокутного трикутника, єгипетського трикутника із співвідношенням сторін 3:4:5.

Храм Сонця був зведений на пагорбі індіанців пуебло близько 800 років тому. Хоча багато вважають, що комплекс, який нагадує за формою букву D, був церемоніальною спорудою, його справжнє призначення невідоме. Встановлено, що він був орієнтований відносно Сонця і Місяця. Шеррі Тауерс також хотіла зрозуміти, чи використовувався комплекс і для спостереження за зірками.

В ході дослідження вчений несподівано з’ясувала, що частини комплексу розташовані не хаотично, а будуються за певним геометричним схемами. За словами Тауерс, індіанці явно були знайомі з геометричними фігурами, про яких знали грецькі і єгипетські архітектори.

Цікаво, що пуебло не мали писемності і системи числення, які могли б допомогти їм при будівництві храму. Їх вимірювання не були бездоганними. За словами Тауерс, похибка становила менше відсотка.

Професор також виявила, що при будівництві комплексу індіанці використовували одиницю виміру, яка практично відповідає сучасному фунту (близько 30,5 см).