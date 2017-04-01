У стародавніх майя за погоду відповідав правитель народу

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В Белізі в стародавньому місті майя археологи виявили нефритовий кулон з вирізаними на ньому логограмами. Мабуть, його носив місцевий правитель під час погодних ритуалів. Розкопки поселення майя вели антропологи з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго. Виявивши кулон у підземній усипальні, вони передали його експерту з Німеччини, який в даний час продовжує займатися розшифровкою напису на «королівському» кулоні, повідомляє офіційний сайт UC San Diego.



Нефритовий кулон схожий на букву «Т», його ширина – близько 19 см, висота — 10 см і товщина – 8 мм На одній стороні кулона вирізано 30 логограм, на іншій стороні — знак, що означає «вітер, подих». Мабуть, кулон присвячений богу вітру, а сама прикраса належала правителеві по імені Джанааб Ол Кініч, який зійшов на престол у 652 році.



Шляхетні особи в той час відповідали за погоду. Щоб забезпечити відповідні погодні умови для гарного врожаю вождь майя регулярно брав участь у релігійних церемоніях і молився богу вітер, який приносив дощі. Під час церемонії він носив на шиї «кулон вітру». На це вказують малюнки, вирізані на стелах поселення майя і які зображують правителів з кулоном на шиї.

Серед інших найбільш цікавих знахідок в підземній усипальниці археологи знайшли камінь-«ексцентрик» із зображенням риса (подібні камені використовувалися в ритуальних цілях) і глиняну вазу у вигляді голови чоловіка з пташиним дзьобом. Можливо це і було зображення бога вітру Хуракана.