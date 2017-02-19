У Xiaomi повідомили про швидкий реліз бюджетника

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Днями в Центрі сертифікації Китаю з’явилася інформація про тестування ще однієї новинки сегмента мобільних пристроїв, творцем якої є популярна китайська компанія Xiaomi. Так, на порталі ще одного сертифікатора TENAA вже кілька днів значиться модель під кодовою назвою MAE136. Велика частина технічних характеристик цього агрегату поки залишаються невідомими. Але деяка інформація все-таки стала доступна для перегляду.

Новинка буде обладнана 5-дюймовим дисплеєм і зможе підтримувати роботу відразу 2-х сім-карт. Крім того, на тильній стороні даного девайса буде розташована камера і сканер відбитків пальців для ідентифікації користувача. Корпусні основа обіцяє бути металевою. Але є і пластикові вставки зверху і знизу, на зразок Redmi Note 4X. Автономність агрегату буде забезпечуватися акумуляторною батареєю ємністю 4000 мА/год.

Деякі експерти почали губитися в здогадах, навіщо компанії потрібен випуск ще одного бюджетника, якщо в наявності є Redmi4 і Redmi4A. Швидше за все, такий крок був прийнятий у зв’язку з підвищенням ціни на бюджетні пристрої.